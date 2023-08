Prime parole da nuovo giocatore del Frosinone per Kaio Jorge, che nella conferenza stampa di presentazione ha parlato così "L'infortunio? Mi ha reso molto triste, perché sognavo di giocare e fare bene. Ho avuto diversi dubbi sul mio futuro, tanti pensieri dovuti a infiammazioni e problemi fisici. Grazie al mio fisioterapista sono tornato in campo, ora ho una seconda opportunità, sto bene e mi sento pronto; non vedo l'ora di giocare".