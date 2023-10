Tra i segreti della promozione del Frosinone c'era anche Anthony Oyono. Terzino moderno e completo, che nella straordinaria scorsa stagione della squadra di Fabio Grosso si era messo in luce alle spalle dei vari Mulattieri, Caso, Insigne e Lucioni. Nonostante un infortunio che ne aveva limitato l'utilizzo, il classe 2001 aveva messo in mostra qualità che già facevano prevedere per lui un futuro luminoso. Intuizioni che le prime otto giornate di Serie A (più una gara di Coppa Italia) hanno già confermato.



IL MERCATO OSSERVA - Oyono, infatti, è stato in campo per tutti i minuti disputati dal Frosinone in partite ufficiali. L'arrivo di Eusebio Di Francesco in panchina e il salto in Serie A non hanno frenato la crescita del nazionale gabonese, che sembra anzi essere stato esaltato da queste novità. Corsa e qualità, due caratteristiche che si sposano perfettamente nell'ex Boulogne e che hanno conquistato diversi estimatori: Napoli, Sassuolo e Bologna lo stanno facendo seguire già dalla scorsa stagione, in Francia tanti club hanno provato a riportarlo in Ligue 1. Assalti fin qui respinti dal direttore Guido Angelozzi, ma se la stagione del Frosinone continuerà come è iniziata, dire no la prossima estate sarà dura.