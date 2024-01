Frosinone, le pagelle di CM: a Bergamo la gara è durata un quarto d'ora

Marina Belotti

Atalanta-Frosinone 5-0



Turati 5,5: si può dare la palma di migliore dei suoi ad un portiere che prende cinque gol? Si, perchè senza di lui il Frosinone ne avrebbe presi almeno altri tre.



Bonifazi 5: non fornisce la copertura necessaria in fase arretrata.



Okoli 5,5: in marcatura sui vecchi compagni, ha la prestanza fisica ma non la sfrutta come dovrebbe.



Mateus 4,5: sciocco nel cadere nella trappola di Holm, dopo quattro minuti concede un penalty che cambia l'incontro.



(1' st Romagnoli 5: entra e si becca il giallo per fallo su Muriel, dopo un tunnel)



Lirola 5: neanche lui si ricorderà in futuro di questa mezza partita, probabilmente.



(1' st Ghedjemis 5,5: ha una grande chance alla mezz'ora della ripresa, si fa ipnotizzare da Carnesecchi a pochi metri)



Mazzitelli 5: Di Francesco lo manda in campo ma non è che il compagno subentrato faccia qualcosa in più, stasera non gira.



(30' st Bourabia sv)



Barrenechea 4,5: nel freddo di Bergamo si perdono le sue geometrie, a metà campo a vincere tutti i duelli sono gli avversari.



Brescianini 5: nelle intenzioni deve 'incollare' centrocampo e attacco, non è la sua serata.



Soulé 5: sparisce con il passare dei minuti dal campo.



(39' st Ibrahimovic sv)



Harroui 4,5: ben controllato dagli avversari, ma stasera i giudizi sui singoli lasciano il tempo che trovano.



(1' st Gelli 5,5: qualcosina, molto poco).



Cheddira 5,5: il meno peggio dei suoi, ha un paio di occasioni ma si fa neutralizzare le conclusioni da Carnesecchi.



All. Di Francesco 5: come i gol presi stasera. Dovrà essere bravo a far capire ai suoi che il tempo dei complimenti è finito, bisogna rimboccarsi le maniche e pensare agli scontri-salvezza imminenti.