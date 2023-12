Turati 5,5: l’errore in costruzione spiana la strada al vantaggio bianconero. Provvidenziale sul tiro di Vlahovic nella ripresa, non può fare nulla sul gol dell'1-2.



Monterisi 6,5: non impeccabile su Yildiz nel gol subito in avvio, risale la china nel corso della gara fornendo un assist d’oro per il pareggio di Baez.



Romagnoli 5,5: provvidenziale in apertura su un cross di McKennie, è attento a presidiare la retroguardia. Almeno fino al 36’ del secondo tempo, quando si lascia anticipare da Vlahovic per il raddoppio juventino.



Lusuardi 6,5: sostanza e solidità, la prima da titolare in campionato è dominata da aspetti positivi.



Lirola 5,5: in sofferenza su Kostic, lascia il campo al 30’ per infortunio.



(dal 30’ p.t. Baez 7,5: entra con personalità, proponendosi e incidendo anche nella fase di non possesso. Il gol del pari diventa il giusto premio ad un ingresso super. Abbandona anzitempo il terreno di gioco per un problema fisico).



(dal 33’ s.t. Kvernadze s.v.).



Brescianini 6: intraprendente e abile ad attaccare lo spazio a suon di inserimenti, assicura imprevedibilità alle sortite offensive giallazzurre.



Barrenechea 6: è il riferimento primario nella risalita del campo, sfiora il gol su punizione a metà primo tempo.



Gelli 6,5: lega bene il gioco tra le linee, garantendo qualità nel palleggio. Come sempre, del resto.



Garritano 6: parte largo a sinistra ma accentra spesso la posizione, intercambiandosi con Gelli. Prova di corsa e sacrificio.



(dal 23’ s.t. Harroui 6,5: il biglietto da visita è un tiro a giro che Szczesny salva miracolosamente. Impatta al top sull’incontro).



Soulé 6: è la luce di questo Frosinone. Cerca con costanza la giocata illuminante, senza però determinare come vorrebbe.



Kaio Jorge 6: lavora bene spalle alla porta, pulendo parecchi palloni e svariando su tutto il fronte offensivo.



(dal 23’ s.t. Cheddira 6: si batte come un leone, senza garantire punti di riferimento alla retroguardia avversaria).



All. Di Francesco 6,5: dopo la storica qualificazione ai quarti di Coppa Italia (poker al Napoli), il suo Frosinone sciorina un’altra importante prestazione. Al di là della sconfitta incassata al cospetto di una big. Questa squadra non smette più di stupire per il modo in cui gioca, gli applausi sono comunque strameritati.