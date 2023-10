sembrava essere una giornata tranquilla e poi ecco il tracollo insieme alla squadra.: poche discese offensive ma un con un bel tocco tacco porta al gol del provvisorio 3 a 0.(dal 28' s.t: doveva entrare per contenere gli avversari ma ha subito l'ondata rossoblù).: oltre 70 minuti in versione diga, poi il crollo a causa del continuo bombardamento dei padroni di casa.: si perde in marcatura Pavoletti, un errore che costa veramente caro.: non riesce a contenere a pieno gli attacchi avversarsi. Spesso assente nella fase offensiva.fa e disfa. Prima porta i suo sul 3 a 0 con un colpo da biliardo, poi commette un errore sciocco che consegna ai padroni di casa la palla del 3 a 2.(dal 35' s.t).: è il fulcro del centrocampo ciociaro, che ovviamente, come i compagni, cade nel finale di gara.: supporta ampiamente le discese dei suoi offrendo anche un'importante ripiego sulla linea di centrocampo.(dal 9' s.t: entra per dare qualità ma non ricordiamo nessuna ottima giocata).: tante giocate di qualità ed una doppietta che, almeno in quel momento, sembrava valere veramente tanto.: assist, corsa e ripiego fase difensiva. Il talento del Real Madrid sta continuano a crescere in positivo ma è suo l'errore decisivo che riapre la partita.(dal 29' s.tsi perde tra il caos del finale).: vista la giornata prolifica del Frosinone poteva certamente fare di più. Non entra nel vivo delle azioni come dovrebbe.(dal 9' s.tinesistente. Forse ha ancora in testa la partita persa nella finale playoff contro lo stesso Cagliari).: pensava di tornare e compiere una dolce vendetta, invece non riesce a tenere un vantaggio di tre reti portando a casa ben 0 punti.