sull'episodio della rete non poteva calcolare la deviazione di Ariaudo. Il suo dovere è una garanzia assoluta. Peccato per l'andamento di una stagione apparentemente segnata.: uno dei diversi ex del match. In fondo non commette danni gravi. Di Francesco è una brutta gatta da pelare. Dignitosa la sua prova.: tocca il pallone sull'azione del goal di Duncan. Sfortunato nella circostanza. Partita per così dire malinconica per l'intera linea arretrata.: distratto nella rete ospite con la sortita svolta proprio sul suo versante. Riesce poi a chiudere il varco in altre occasioni minaccose.(dal 1' s.t.: malinconicamente imbottigliato tra le maglie del centrocampo neroverde. Doveva essere l'innesto della svolta offensiva ed invece la monotonia non è cambiata).: intraprendente e mai timoroso. Manca però la misura richiesta nella coordinazione dei cross dalla fascia destra. Oggi meno preciso delle ultime settimane.: se per un appoggio di cinque metri ci mettiamo un'ora e mezzo la vita diventa molto dura. Troppo macchinoso nella gara odierna. Nella transizione positiva serve rapidità nel pensare e nell'agire.(dal 18' s.t.: prova a dare una vera scossa con la sua giovinezza. Niente da fare. Da solo è una goccia priva di concretezza).scalda i freddi guantoni di Consigli. Per il resto il giudizio non è dei migliori. Spiace perchè potrebbe fare di più. Il pressing avversario lo mette in soggezione.: torna dopo qualche assenza. Quando c'è lui l'attacco canarino riesce a combinare cose egregie. Effimere sensazioni in un pomeriggio gelido.: il suo lavoro rimane lo stesso. La boa centrale è il ruolo perfetto e lui non manca all'appello. Consigli si oppone sulla sua grintosa testata.è tornato il Joel indolente dei tempi passati. Pochi traversoni per i colleghi gialloblu. Così si combina ben poco. Sostituito e fischiato dal pubblico dello "Stirpe".(dal 18' s.t.: pure lui tenta di impegnarsi per la causa ciociara. Un reduce della vecchia guardia che spera in un destino diverso da quello temuto).: Cosa fare ora? Certo il mister ex Pro Vercelli non è l'unico colpevole del marasma canarino, ma la questione non è delle più simpatiche. Le altre corrono e, soprattutto, sembrano organizzate con sagacia sul piano tattico. Si attendono sviluppi.