Napoli-Frosinone 0-4Frosinone:: risponde molto bene al primo tentativo di Lindstrom al 16'. Il resto è ordinaria amministrazione.: ad inizio ripresa fa un ottimo recupero su Raspadori oramai involato verso la porta.: errore importante al 37' nel momento in cui con un retropassaggio regala palla a Simeone. L'attaccante del Napoli segna, ma il VAR lo salva.: dalle sue parti il Napoli riesce a sfondare con maggior frequenza, ma tutto sommato non sbaglia e fa una grandissima diagonale su Osimhen al 73' (41' s.t.).: non è proprio il suo ruolo ma si disimpegna abbastanza bene come quinto largo a destra. Più attento alla fase di non possesso (1' s.t.: è più nel suo ruolo rispetto a Kvernadze e fa molto bene la doppia fase. Serve anche l'assist del 4-0).: si affaccia con coraggio nell'area del Napoli andando a creare superiorità numerica (21' s.t.: si prende il fallo da rigore che vale il 3-0).: buona la gestione dei tempi lì in mezzo (21' s.t.: buono il suo impatto, porta freschezza al centrocampo del Frosinone).: sblocca la gara con una bella girata di testa. Un gol pesante che porta il Frosinone avanti e indirizza il match.: pennella il calcio d'angolo che vale il gol dell'1-0 di Barrenechea. Gioca largo a sinistra: una gara speciale per lui che è di proprietà del Napoli. Si muove tanto senza dare punti di riferimento e segna il rigore del 3-0.: il primo vero sussulto del Frosinone nasce da una sua giocata. È bravo a mandare a vuoto Zanoli ma la conclusione non arriva nello specchio, respinta dai difensori del Napoli. Quando punta diventa insidioso con la sua rapidità (27' s.t.: si vede qualità ed è quello che ci vuole per i minuti finali).: aspetta nel primo tempo poi il suo Frosinone punge nella ripresa e ne rifila addirittura 4 ai campioni d'Italia del Napoli eliminandoli dalla Coppa Italia. Il tutto con diverse riserve dal primo minuto.