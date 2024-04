Frosinone, le pagelle di CM: Cheddira fa male al 'suo' Napoli, mura Turati!

Napoli-Frosinone 2-2Frosinone: qualche buon intervento nel primo tempo, ma è nella ripresa che salva il risultato con grandi parate.: fa della fisicità la sua arma migliore e riesce a sfruttarla soprattutto nei duelli aerei.: soffre tanto Osimhen e non riesce a stargli dietro nel primo tempo. Va a vuoto mandando il nigeriano in porta che per sua fortuna sbaglia. Ha un aiuto in più con il passare dei minuti e trova qualche anticipo.: dalle sue parti Politano va forte e prova ad aiutare in raddoppio ma con scarsi risultati. Si sposta dall'altro lato e le cose vanno decisamente meglio.

: tutto sommato tiene bene Kvara e si spinge in avanti trovando un bel cross per il 2-2 di Cheddira (50' s.t.).: a volte si schiaccia troppo con la difesa e gira a vuoto.: qualche errore di imprecisione si vede all'inizio. Poi cresce, anche in personalità (50' s.t.).: tanta fatica provando a stare dietro alla coppia Politano-Di Lorenzo. Soprattutto per tenere il primo, che lo brucia in velocità in occasione dell'1-0. Poi tiene in gioco Osimhen sul 2-1 azzurro. Meglio in fase di spinta, diventa una risorsa per la squadra.

: insidiosa per il Napoli la sua posizione a legare centrocampo e attacco (33' s.t.).: ha l'occasione alla mezz'ora di pareggiarla ma sbaglia il rigore calciandolo non benissimo. Ha il merito di riconquistare palla su Meret generando il gol dell'1-1 e poi partecipa molto bene all'azione del 2-2 liberando la corsa di Zortea (33' s.t.: ha una grossa chance da pochi passi e ci va di spalla non trovando il gol).: è in gran forma e si esalta ancora di più contro la squadra da cui è in prestito. Due gol, un rigore conquistato e una prestazione maiuscola, mandando in crisi costantemente Rrahmani.

: primi minuti difficilissimi per il suo Frosinone che va anche sotto, poi viene fuori con calma. Un punto prezioso in ottica salvezza.