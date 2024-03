Frosinone, le pagelle di CM: Cheddira gonfia di nuovo la rete, Cerofolini ripaga la fiducia di DiFra

Roberto De Luca

Frosinone-Lecce 1-1



Cerofolini 6,5: provvidenziale su Krstovic al 25’, nella ripresa ipnotizza Rafia dagli undici metri ma l’intervento serve a poco vista la successiva ripetizione. E sul secondo rigore di Krstovic, nonostante indovini l’angolo, non può farci nulla.



Zortea 5: si propone spesso in avanti senza però impensierire Gallo. Soffre la velocità e l’intraprendenza di Banda, commettendo un errore da matita rossa che porta al rigore per il Lecce



Okoli 5,5: si fa valere in chiusura ma le solite amnesie non mancano. E quella su Piccoli per poco non costava caro.



Romagnoli 6,5: solido e sicuro.



Valeri 6,5: spinge tanto sulla corsia sinistra e contiene bene la dinamicità di un cliente scomodo come Almqvist.



Brescianini 6,5: aggressivo in interdizione e propositivo nell’attacco degli spazi, ormai è una certezza di questo Frosinone.



(dal 31’ s.t. Barrenechea 6: subentra con l’atteggiamento giusto, stazionando davanti la difesa).



Mazzitelli 6: impreciso nella costruzione in apertura di gara, poi sale di livello sciorinando una prova nel complesso positiva.



Gelli 5,5: non vive la sua giornata migliore. Coglie una clamorosa traversa al 17’ ma non basta per meritarsi la sufficienza.



(dal 31’ s.t. Ghedjemis 6: garantisce profondità alla manovra, mettendo in mezzo alcuni cross interessanti)



Soulé 6: prova ad inventare calcio come suo solito, scontrandosi però con l’ottima tenuta difensiva dei leccesi.



Cheddira 7: si muove in continuazione sul fronte offensivo, siglando con merito la rete del vantaggio a fine primo tempo.



(dal 41’ s.t. Kaio Jorge 5,5: si divora una clamorosa opportunità, confermando il periodo no che sta attraversando da lungo tempo).



Harroui s.v.: lascia il campo dopo appena 2’ per infortunio, l’auspicio dei giallazzurri è che non sia nulla di grave.



(dal 4’ p.t. Reinier 6: entra a freddo, crescendo pian piano. Cerca la gloria al 36’ con un’insidiosa conclusione, entrando sempre più nel vivo del gioco anche nel corso della ripresa).



(dal 41’ s.t. Seck 6,5: crea tantissimo nei pochi minuti giocati, lanciando incoraggianti segnali di crescita).



All. Di Francesco 6: il suo Frosinone non sa più vincere. La squadra soffre la pressione del momento negativo ma gli si può rimproverare ben poco. L’arrembaggio finale avrebbe potuto condurre ad un epilogo diverso, questo è poco ma sicuro. Ora la classifica, complici gli altri risultati, sorride sempre meno.