Frosinone, le pagelle di CM: Cheddira non punge, Zortea tra i migliori. Turati miracoloso nel finale

Frosinone-Bologna 0-0Turati 7: nei primi 45’ non viene mai coinvolto, al 21’ della ripresa salva su Aebischer e nel finale si rivela miracoloso. Che parateOkoli 6: spesso rompe la linea alzandosi su Aebischer, evidenziando personalità nonostante le critiche dell’ultimo periodo.Romagnoli 6: spende il giallo a fine primo tempo rimediando ad un errore su ZirkzeeBonifazi 6: è la sua “prima” al rientro dall’infortunio, prova positiva.Zortea 6,5: sempre presente nell’accompagnare la manovra, sciorina la sua solita ottima partita sfiorando anche la rete al 25’ del secondo tempo con una pericolosa conclusione.

Mazzitelli 6: gara riservata principalmente alla fase difensiva.(dal 40’ s.t. Garritano s.v.).Barrenechea 6: staziona in mediana garantendo ordine ed equilibrio.Valeri 5,5: propositivo in fase di spinta, soffre l’intraprendenza di Orsolini in copertura.(dal 20’ s.t. Lirola 6: impatta positivamente sul match).Soulé 5,5: prova ad accendersi ma non vive una delle sue giornate migliori.(dal 40’ s.t. Cuni s.v.).Reinier 6,5: efficace nella fase di non possesso, attivo sulla trequarti alle spalle della punta. Il rendimento del brasiliano si conferma in crescita.

(dal 20’ s.t. Brescianini 6: pronto ad attaccare la profondità, tenta un paio di interessanti strappi palla al piede).Cheddira 5,5: si divora il gol del vantaggio in apertura, battaglia sul fronte offensivo sciorinando una buona prestazione. L’errore a tu per tu con Skorupski, però, pesa.(dal 31’ s.t. Seck 6: non ha opportunità per incidere).All. Di Francesco: con il nuovo assetto tattico il suo Frosinone occupa meglio il campo e, come accaduto a Genova, non concede grandi occasioni agli avversari. Il rammarico per le occasioni sciupate, però, accompagna anche l’epilogo di questa partita. E la situazione salvezza, nonostante il pari, adesso diventa sempre più complessa.