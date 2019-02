Sampdoria-Frosinone 0-1



Sportiello 7,5: provvidenziale l'intervento su Quagliarella nel primo tempo, perchè l'estremo difensore gialloblù con la complicità del palo impedisce il pareggio dei padroni di casa. Letteralmente strepitoso sul colpo di testa di Colley nel secondo tempo.



Goldaniga 6,5: si trasforma da centrale in uomo assist, servendo a Ciofani il traversone teso che l'attaccante gialloblù capitalizza al meglio. Pulito in difesa.



Salamon 6,5: protegge il fortino con le buone e con le cattive. Di testa le prende quasi tutte, sbaglia pochissimo.



Capuano 6,5: pericoloso sui calci piazzati, spaventa in avvio Audero sugli sviluppi di un corner. Concreto quando si allarga sulla corsia per contrastare gli assalti doriani.



Zampano 6: difende bene, meno continuo in fase di spinta ma i principali pericoli per il Frosinone arrivano dalla corsia opposta.



Chibsah 7: monumentale. Corre per tre, pressa ovunque e recupera un'infinità di palloni. Motore costante nel reparto mediano preparato da Baroni, lo vedi e lo senti in ogni zona del campo.



Maiello 6: pulito, ordinato, attento. Tre qualità ottime per un centrocampista, pressa in continuazione la Samp nella zona nevralgica del campo. Cassata 6: porta a casa la pagnotta con una prestazione di sostanza, senza troppi fronzoli. Esce dopo aver speso tantissimo.



(dal 29' s.t. Gori 6: entra per fare legna e coprire la squadra dall'assalto blucerchiato).



Beghetto 6,5: bello il cambio d gioco da cui origina l'azione del vantaggio. Più in difficoltà rispetto a Zampano quando si tratta di difendere, maggiormente vivace se deve ripartire.



Ciano 6: si muove attorno a Ciofani, cercando di creare gli spazi per il terminale offensivo. Tanto sacrificio, nella ripresa si trasforma quasi in un centrocampista aggiunto.



(32' s.t. Trotta s.v.: stava per scippare un interessante pallone a Colley. Entra per pressare i portatori di palla della Samp.)



Ciofani 7: fa a sportellate con un cliente scomodo come Colley. Al primo pallone buono è più veloce di tutti e batte Audero. Prezioso di testa, segna un gol che vale oro e non si risparmia mai.





All. Baroni 7: il Frosinone fa la partita esattamente come previsto dal mister. I gialloblù sono lucidi e ordinati, solidi e ben messi in campo. Capitalizzano al meglio l'occasione giusta, poi si chiudono tenendo i reparti stretti e trasformando il 3-5-2 in un 5-4-1 quando la Samp prova l'assalto. Vincere su un campo del genere non era semplice.