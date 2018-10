: sempre preciso quando viene chiamato in causa dalla Spal. E' decisivo nel secondo tempo su Fares con una parata di spessore.come Ariaudo e Capuano è attento e concentrato e assorbe bene le offensive spalline. Soffre le avanzate di Fares, ma non concede mai palle gol nitide.: prestazione attenta del centrale di Longo che guida con sicurezza la linea difensiva di un Frosinone che ha la forza di difendersi nonostante il baricentro basso della squadra.è decisivo nel primo tempo quando riesce a murare il tiro a botta sicura di Petagna che sembrava destinato alla porta. Contiene alla perfezione Paloschi che non riesce mai a metterlo in difficoltà.è molto disordinato in fase difensiva e rischia in diverse occasioni di favorire le ripartenze della Spal. Meglio quando si trova ad attaccare, anche grazie alla presenza di Ciano che ripulisce molti dei palloni che gli vengono recapitati creando diversi pericoli per la retroguardia di Semplici.: primo tempo di grande livello per il ghanese che trova la rete del vantaggio in due occasioni, la prima annullata per fallo di mano, la seconda valida a tutti gli effetti. E' una spina nel fianco per la Spal che soffre la sua corsa e la sua fisicità sia in fase difensiva che offensiva.: palleggia e rallenta il gioco per permettere ai suoi di rifiatare e non subire la pressione della Spal. Ordinato e preciso è un fattore determinante per mantenere gli equilibri contro un avversario che ha provato fino in fondo a far valere la sua superiorità nella costruzione di gioco.(dal 15' s.t.prestazione silenziosa e priva di errori nonostante le fiammate offensive della Spal che schiaccia il Frosinone nella sua metà campo per buona parte del secondo tempo).approccio timido per l'esterno di Longo che ci mette qualche minuto a prendere le misure a Lazzari. Nel secondo tempo, però, è sempre pericoloso e riesce a ripartire con costanza fino al termine della gara.è l'uomo più talentuoso tra quelli a disposizione di Longo e tutte le azioni d'attaccp della squadra passano dai suoi piedi. Nel primo tempo è bravissimo a mandare in porta Zampano in occasione del gol annullato a Chibsah; è suo anche l'assist per lo stesso centrocampista ghanese che pochi secondi dopo trova la rete dell'1-0. Trova anche la rete del raddoppio in un pomeriggio di gloria nel quale ha dimostrato di poter essere determinante anche in Serie A.(dal 19' s.t.: uomo di copertura che aiuta i suoi a reggere l'urto del ritorno di fiamma della Spal).prestazione di grande generosità dell'attaccante del Costa Rica che si sacrifica molto in fase difensiva per dare sostegno a Beghetto sulle penetrazioni di Lazzari. Grazie alla sua velocità riesce ad essere pericoloso anche quando attacca, come dimostra il perfetto assist servito a Ciano in occasione della rete del raddoppio.partita di grande sofferenza per l'ariete del Frosinone che si trova spesso preso in mezzo alla morsa dei centrali della Spal con i quali è costretto a fare la guerra dal punto di vista fisico. Non fa mai mancare l'impegno, ma fatica a rendersi pericoloso.(dal 43' s.t.: entra e chiude la partita conn un gol da cineteca. Non poteva avere impatto migliore sulla gara).: il Frosinone sorprende la Spal tenendo alta linea nei primi minuti e crea non pochi problemi di costruizione di gioco ai ferraresi. Nel secondo tempo i gialloblù sono devastanti in ripartenza e portano a casa 3 punti d'oro nella corsa alla salvezza. Prestazione di livello che regala qualche speranza in più alla squadra.