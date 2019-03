Frosinone - Torino 1-2 (primo tempo 1-0)



Sportiello 6: rispedisce al mittente il tiro mancino di Zaza. Pulisce i palloni sporchi forniti dai compagni in fase di disimpegno. Poteva far meglio sul pareggio di Belotti.



Goldaniga 5.5: ha sfoderato prestazioni migliori. Sovente in ritardo negli anticipi, accusa un pizzico di imbarazzo nella gestione della sfera.



Salamon 6: Svetta su tanti lanci, ma non sulla punizione della prima rete ospite. Ancora una buona prova comunque per lo stopper polacco.



Capuano 5: non è la sua domenica perfetta. Forse intimorito dal tandem Zaza-Belotti. Si lascia anche ammonire nel corso del primo tempo.



(dal 37' s.t. Ciofani s.v.).



Paganini 7: fa esplodere lo "Stirpe" con una perentoria incornata sul corner di Ciano. Il resto del match lo passa lottando contro le discese del dirimpettaio Ansaldi.



Chibsah 6.5: Rincon e Meité si nascondono soprattutto per merito suo. La parola gentilezza non fa parte del suo vocabolario. Passare da lui non è proprio la cosa più piacevole in una domenica di marzo. Maiello 6.5: prende ago e filo per costruire il castello del gioco gialloblu. Smista egregiamente diversi palloni.



(dal 27' s.t. Trotta 5.5: tanto impegno ma poca lucidità in fase offensiva. Il suo ingresso non cambia le sorti della contesa).



Gori 6: vince il duello con Valzania per sostituire Cassata. Tosto come un vero ciociaro deve essere. Una risorsa per questa parte di stagione.



Molinaro 6: le gambe cominciano a girare nel verso giusto. Ora la staffetta con Beghetto acquista credibilità. Limita le galoppate di De Silvestri.



Ciano 7: la ciliegina sulla torta canarina, anche se giunge un'altra sconfitta interna. Per motivare il giudizio basta parlare del delizioso cross per il vantaggio di Paganini. Il resto è tutto nel suo prelibato mancino.



Pinamonti 6.5: corre e rincorre su ogni avversario che passa dalle sue parti. Tante energie spese lontano dalla porta. Ennesima gara di grande sacrificio per la punta scuola Inter.





All. Baroni 5.5: partita impostata ottimamente. Discutibile però l'eliminazione in corso di un regista come Maiello. Giusta la volontà di attaccare con l'ingresso di Trotta, ma in mediana servono sempre piedi educati. Batosta che suona come una condanna per i ciociari.