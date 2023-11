Frosinone-Empoli 2-1



Turati 6: palesa la solita sicurezza nelle occasioni in cui è chiamato in causa.



Lirola 6: spinge molto in fase offensiva, mostra affidabilità anche in quella difensiva.



Monterisi 6,5: sempre attento a presidio della retroguardia, salva prodigiosamente su Gyasi nel primo tempo.



Okoli 5,5: si perde Caputo nel 2-1, errore che va a macchiare una prova fin lì buona.



Marchizza 6,5: si propone in avanti quando ha campo e tiene bene in copertura, serve ad Ibra la palla del raddoppio.



Mazzitelli 6,5: condivide la cabina di regia con Barrenechea e lo fa in maniera positiva. Si sgancia in avanti quando può, colpisce due pali nella ripresa.



Barrenechea 6: gara di lotta e intensità ma anche di ordine nella prima costruzione. Ormai le sue doti non sorprendono più.



Soulé 6,5: sempre partecipe nello sviluppo della manovra, è la luce dei giallazzurri.



(dal 42’ s.t. Oyono s.v.).



Reinier 6: prova ad incidere tra le linee, garantendo con continuità linee di passaggio. In crescita.



(dal 37’ s.t. Brescianini s.v.).



Ibrahimović 8: DiFra lo ripropone tra i titolari, lui risponde alla grande servendo a Cuni l’assist per il vantaggio e siglando in modo splendido la rete del 2-0.



(dal 34’ s.t. Caso s.v.).



Cuni 8:il Var gli cancella giustamente il gol nel primo tempo, si riscatta nella ripresa sbloccando il parziale. Che sorpresa!



(dal 34’ s.t. Kaio Jorge s.v.).



All. Di Francesco 6,5: il suo Frosinone è uno spettacolo. La scelta di affidarsi a Ibra e Cuni dal 1’ si rivela vincente, globalmente dei giallazzurri sorprendono la versatilità tattica e il grande coraggio che hanno nel proporre calcio sfruttando il talento dei tanti giocatori di qualità presenti in rosa. 15 punti in classifica e tanto entusiasmo, chapeau.