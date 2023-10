Roma-Frosinone 2-0





Turati 6: E’ in vetrina da inizio anno e anche stasera all’Olimpico prova a farsi notare. Può poco sulla sassata ravvicinata di Lukaku e si ritrova Pellegrini senza invito



Romagnoli 6: Pochi minuti e abbandona il campo. Non era sembrato particolarmente sofferente (18’pt Brescianini 5,5: suda e combatte, solo quello)



Okoli 6: Avversario di un certo livello contro. Non combina disastri, ma qualche apprensione chiaramente si sente



Monterisi 5,5: Il più esperto lì dietro cerca di mantenere la calma. Tutto si sfalda sul finale



Oyono 5,5: Lukaku lo scarta come un cioccolatino. Non trova il riscatto



Barrenechea 6: Carattere non gli manca, qualche malizia sì.



Mazzitelli 5,5: Cresciuto da queste parti, va con le maniere forti su Dybala e prova a suonare la carica



Marchizza 5,5: Cerca di restare con la schiena dritta di fronte a Dybala che passa spesso dalle sue parti



Soule 6: Altro prospetto interessante che deve affinare le armi d’astuzia



Baez 6: Duetta bene con Cuni mostrando una notevole quantità di argomenti tecnici. Anche a lui manca cattiveria sotto porta (62’ Caso 5,5: cerca qualche lampo, senza riuscirci)



Cuni 5,5: Si divora l’impossibile, ma è bravo a crearsi e ad aprire spazi. Deve migliorare la mira (62’ Cheddira 5,5: aumenta il peso offensivo, ma non trova mai lo spazio giusto)



Di Francesco 6: Ritrova il suo Olimpico e un Frosinone più che dignitoso che paga gli errori delle sue punte e una Roma che ha fame di punti. Leggeri passi indietro.