Turati 6 - Attento a respingere le poche conclusioni che gli arrivano.



Oyono 5,5 - Soffre Kamara nel primo tempo.



Monterisi 5,5 - Perde tutti i duelli con Lucca.



Romagnoli 6,5 - Al contrario del compagno di reparto tiene l'attaccante bianconero senza troppe difficoltà.



Marchizza 6 - Nessun pericolo dalla sua parte.



Barrenechea 6 - Amministra in cabina di regia.



Mazzitelli 6 - Fa il compitino.



Gelli 6,5 - Crea spesso superiorità numerica con le sue finte.



Soulè 5,5 - Attivo nei primi minuti poi si eclissa progressivamente.



Cheddira 6 - Si batte ma riesce a fare poco.



Harroui 6 - Meno in palla rispetto alle prime due partite.



Baez 5,5 - Poco incisivo in attacco e in difesa si perde due volte Ebosele.



Caso s.v. - Non riesce a entrare in partita.



Cuni s.v. - Non riesce a entrare in partita.



All. Di Francesco 6,5 - Prepara bene la gara ingabbiano i bianconeri nella sua strategia tattica. 4 punti in 3 partite con un calendario tosto.