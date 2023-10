Frosinone-Verona 2-1



Turati 6: sicuro nelle rare occasioni in cui è chiamato in causa, non può fare nulla nel gol di Djuric.



Oyono 6: vince il duello con Lazovic, potrebbe farsi vedere di più a livello offensivo.



Okoli 6: non sempre impeccabile, si perde Ngonge ad inizio ripresa. Nel complesso, contiene bene Suslov.



Monterisi 6,5: si divora la rete del vantaggio in apertura. Per il resto, solita gara contraddistinta da impegno e solidità.



Marchizza 6,5: Terracciano spinge ma il terzino ex Sassuolo tiene botta facendo leva su una buona dose di esperienza. Più propositivo nei secondi 45’, il servizio al bacio per il raddoppio di Soulé è bellissimo.



Mazzitelli 6: condivide la cabina di regia con Barrenechea e lo fa in maniera positiva. Si sgancia in avanti quando può, ma nel complesso fornisce una prova sufficiente.



(dal 45’ s.t. Lirola s.v.)



Barrenechea 6,5: partita tosta, di lotta e intensità ma anche di ordine nella fase di prima costruzione. La sua è una crescita costante.



(dal 38’ s.t. Bourabia s.v.)



Garritano 6: intraprendente e abile a legare il gioco tra le linee, parte a sinistra ma accentra spesso la sua posizione assicurando imprevedibilità.



(dal 31’ s.t. Brescianini 6: in mediana porta quantità, quello che serve per blindare il parziale favorevole).



Reinier 7,5: festeggia la sua prima da titolare con il gol. Qualità in ogni zona del campo, sarà l’uomo in più di questo sorprendente Frosinone.



(dal 31’ s.t. Romagnoli 5,5: si mette a uomo su Djuric, perde il duello aereo in occasione del gol).



Soulé 8: parte col botto servendo una palla d’oro a Monterisi e sfiorando il gol su punizione. Centra il palo al 33’ con una giocata super, come Garritano si reca con frequenza dentro il campo garantendo imprevedibilità alla manovra. Il gol di testa siglato al 22’ chiude un’azione ben imbastita. Talento vero.



(dal 45’ s.t. Ibrahimovic s.v.)



Cheddira 7: mobile e proiettato alla ricerca della profondità, rappresenta un continuo pericolo per i centrali veronesi. Coglie il palo nell’occasione che porta alla firma di Reinier, ne centra un altro al 15’ della ripresa. Gli manca solo il sigillo personale a suggello di una prestazione di enorme generosità.



All. Di Francesco 7: il suo Frosinone è uno spettacolo. Nonostante le assenze, la squadra non cambia mentalità confermando la propria indole propositiva. La scelta di affidarsi a Reinier dal 1’ si rivela vincente, globalmente dei giallazzurri sorprendono la versatilità tattica e il grande coraggio che hanno nel proporre calcio sfruttando il talento dei tanti giocatori di qualità presenti in rosa. 12 punti in classifica e ottavo posto rivestito, chapeau.