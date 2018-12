: Castillejo manda un pacco bollente, lui lo rispedisce al mittente con un volo plastico ed efficace. Dispiace per Bardi, ma il posto per l'ex Atalanta è fisso.l'avversario di turno è il fresco Cutrone. Marcare il rampante bomber rossonero non è semplica, ma lui caccia fuori gli attributi richiesti in tali circostanze.: segue Higuain anche in bagno, da stopper anni settanta. Paura lui non ne ha. Ottima prestazione.(dal 30' s.t.6: entra ed esegue le medesime funzioni di Ariaudo. Diligente e sveglio sulle punte rossonere).: Baroni nutre buona considerazione per lui. Castillejo si allarga invitando Kessié ad inserirsi proprio nella sua zona. Luka è attento e chiude la cassaforte.: rimpiazza Zampano per questo delicato turno. Classe 1997 galoppa sulla fascia destra fronteggiando Rodriguez. Il ragazzo merita spazio in questa squadra senza dubbio.(dal 28' s.t.: sostituisce un esausto Ghiglione. Approfitta di un Milan sbilanciato per lanciarsi in corsa sul binario di competenza).: arriva ad una pericolosa conclusione dal limite. I suoi piedi, non proprio educatissimi, spediscono il pallone tra i tifosi. Prova tosta e volenterosa.poteva sventagliare più rapidamente in un paio di occasioni, ma il centrocampista campano è sempre una risorsa per le sorti gialloblu.: il sinistro è il suo fratello maggiore. Imposta solo con il mancino trovando alcune verticalizzazioni che offrono ossigeno alla manovra canarina.: il fiato non gli manca. Peccato per la poca precisione sul perfetto cross di Ghiglione. Con un pizzico di coraggio in più la sua carriera potrebbe svoltare.arbitro e Var gli negano l'immensa gioia di un goal al Milan. Una delle migliori prestazioni stagionali, in una Serie A che si è mostrata più complessa del previsto.il goal da cineteca con la Fiorentina resterà nella storia ciociara. Contro Romagnoli non si risparmia con puntuali sponde per Ciano e altri colleghi.(dal 34' s.t.All.si guarda intorno e nota del materiale ancora da scoprire. Ghiglione, Krajnc e Pinamonti con continuità. Qualche volto nuovo serviva per lanciare un segnale nella mente del team canarino. I miracoli non si possono fare, però almeno si lotta colpo su colpo.