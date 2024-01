Frosinone, le pagelle di CM: Harroui, che qualità. Soulé di rigore riscatta l’autogol

Roberto De Luca

Frosinone-Monza 2-3



Turati 6: incolpevole in occasione dei gol di Mota e Carboni, non può fare nulla neanche sull’autorete di Soulé



Monterisi 5,5: la retroguardia frusinate non vive la sua giornata migliore. L’impegno e il sudore non bastano.



Okoli 5,5: prova non impeccabile e tutt’altro che solida. Soffre la mobilità di Mota.



Lusuardi 6: Di Francesco lo schiera a sorpresa dal 1’, il brasiliano disputa una gara nel complesso sufficiente. Pulito e ordinato.



(dal 40’ s.t. Ibrahimovic s.v.)



Lirola 5,5: non è al top della condizione e la prestazione fornita lo certifica. Ad inizio ripresa Di Francesco lo sostituisce, schierando Caso.



(dal 1’ s.t. Caso 6,5: il suo ingresso, unito a quello di Mazzitelli, garantisce imprevedibilità alla manovra dei giallazzurri. Crea spesso la superiorità numerica, conquista abilmente il rigore poi siglato da Soulé).



Barrenechea 6: è il primo riferimento nella costruzione del Leone, si fa sentire anche in fase di non possesso.



Gelli 6: solita qualità lì nel mezzo, ormai è una certezza dei ciociari.



Harroui 6,5: propositivo nell’offrire soluzioni di passaggio tra le linee, si conferma in crescita dopo il rientro dall’infortunio. La rete dell'1-3 è il giusto premio ad una gara estremamente positiva.



(dal 40’ s.t. Cuni s.v.)



Soulé 6,5: perde una sanguinosa palla in occasione del raddoppio del Monza. Il suo talento e la sua illuminata visione di gioco, però, gli permettono sempre di cominciare dal 6. Sfortunato nell’autogol, sigla con freddezza il rigore del 2-3 rimettendo in partita il Frosinone.



Reinier 5,5: torna dal 1’ e non regala grossi sussulti alla propria prestazione. Viene sostituito in avvio di secondo tempo.



(dal 1’ s.t. Mazzitelli 6,5: il capitano è il capitano. Qualità e quantità in mediana, il suo ingresso cambia letteralmente il volto della sfida).



Cheddira 5,5: si batte, lotta sul fronte offensivo ma senza incidere negli ultimi metri.



(dal 15’ s.t. Kaio Jorge 6: entra col piglio giusto, partecipa attivamente al gioco lavorando una serie rilevante di palloni).



All. Di Francesco 6: quarta sconfitta di fila per il suo Frosinone. L’emergenza infortunati è un elemento non di poco conto che sta incidendo sul rendimento attuale della squadra. L’atteggiamento e la reazione avuta dopo il 3-0 dovranno diventare le fondamenta dalle quali ripartire con fiducia per centrare l’obiettivo salvezza.