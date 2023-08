Frosinone-Atalanta 2-1



Cerofolini 6,5: sicuro quando chiamato in causa, salva sul destro a botta sicura di Scalvini al 24’ del secondo tempo consentendo a Mazzitelli e soci di restare in vantaggio.



Oyono 6: partita di contenimento per il talento gabonese, tiene botta alla grande e quando può si fa vedere con successo anche in avanti.



Monterisi 7,5: muscoli e ossigeno a volontà, lieta conferma dopo la grande prova sciorinata nella prima giornata. La marcatura capolavoro del raddoppio è il giusto premio alle doti messe in mostra. Insuperabile.



Romagnoli 6,5: per fermare gli attaccanti della Dea occorrono le maniere forti. Il senso della posizione grazie all’esperienza posseduta gli consente di leggere prima le traiettorie della sfera.



Marchizza 6,5: partita ordinata e attenta a presidio della retroguardia. Propizia il gol del vantaggio anticipando Lookman e innescando Harroui.



Gelli 6,5: moto perpetuo nello spartito giallazzurro e un senso della posizione di rilievo. Si vede poco ma lì tra le linee fornisce un apporto notevole.



Barrenechea 6,5: è il riferimento primario nello sviluppo di una manovra che si orienta sempre sui binari del palleggio. Si lascia sfuggire Di Lorenzo sul gol dell’1-2, errore che pesa.



(dal 28’ s.t. Brescianini 6: porta quantità in mediana, quel che serve per contenere il forcing nerazzurro).



Mazzitelli 6,5: condivide la cabina di regia con Barrenechea. Dai suoi piedi passa lo sviluppo della manovra, riesce anche a buttarsi nello spazio quando possibile. Pedina preziosa per Di Francesco.



Baez 6: tanta corsa per il 7 uruguaiano. Gara principalmente riservata alla fase difensiva, le risposte fornite si orientano sui binari della positività.



(dal 15’ s.t. Garritano 6,5: si presenta subito con due ambiziosi destri a giro dal limite dell’area, lega bene il gioco tra le linee).



Cheddira 6,5: si batte come un leone al suo esordio in maglia giallazzurra. Buon lavoro specie nelle situazioni di non possesso, la prima allo “Stirpe” lascia ben sperare in vista del prosieguo di stagione.



(dal 36’ s.t. Cuni sv)



Harroui 7: ennesima prestazione super, il gol è una meraviglia di pura classe. Seconda marcatura consecutiva dopo il rigore siglato col Napoli nel solco della qualità, talento vero.



(dal 36’ s.t. Szyminski 6: si immola su Koopmeiners al 42’, un salvataggio che vale la vittoria).



All. Di Francesco 6,5: la squadra in campo continua a rispecchiare a pieno le sue idee. Intercambiabilità tra le due fasi e tanta qualità nel ricercare costantemente il palleggio, pur correndo qualche rischio. È l’atteggiamento giusto per la rincorsa al sogno salvezza.