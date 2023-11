è decisivo nei minuti di recupero con la sua parata sulla conclusione di Vlasic che permette al Frosinone di arrivare ai tempi supplementari.si vede poco in fase offensiva ma è autore di una buona prestazione in quella difensiva, dove riesce a contenere bene Vojvoda.: se la deve vedere con il suo ex compagno di squadra ai tempi dell’Atalanta, Zapata. Il colombiano non è per un nulla cliente facile di cui occuparsi, Okoli riesce però a cavarsela bene.se Okoli ha il compito di marcare Zapata, Monterisi se la deve vedere con l’altro attaccante del Torino, Sanabria. Il numero 30 soffre un po’ la mobilità del paraguaiano che gli crea più di un problema. Nel primo tempo supplementare è graziato dal Var: Fourneau aveva iniziato reputato falloso il suo intervento su Seck.: riesce a contenere bene Lazaro sulla propria fascia, qualche fastidio in più glielo crea Bellanova con la sua velocità ma la prestazione del terzino del Frosinone è comunque più che sufficiente.: buona la sua prestazione in mezzo al campo, dopo riesce a far valere la propria esperienza.(Dall’1’ p.t.s.: prezioso nei supplementari)buona la sua prestazione in mezzo al campo dove si fa valere soprattutto in fase di non possesso recuperando diversi palloni)(Dal 33’ s.t.: prestazione non particolarmente brillante da parte di Brescianini. Recupera alcuni palloni ma ne perde altrettanti. Non è nella sua miglior giornata.(Dal 16’ s.t.: con il suo ingresso aumenta il tasso qualitativo e quello della pericolosità del Frosinone).dei tre attaccanti schierati dal primo minuto da Di Francesco è quello che questa sera si vede di meno. Viene ben contenuto dai difensori avversari e non riesce a incidere sulla partita.(Dal 16’ s.t.: sfiora il gol dell’1-2 con un colpo di testa che termina però alto): gioca da punta centrale nel tridente offensivo del Frosinone ma è tutt’altro che statico: corre molte, si propone non appena un compagno recupera il possesso del pallone ma non sempre è servito.(Dall’1’ p.t.s.: entra bene ed è bravo a mettere Reinier davanti al portiere avversario nell’azione che porta al secondo gol del Frosinone)sfrutta nel migliore dei modi la prima occasione che gli capita e, piazzando il pallone nell’angolino basso, porta in vantaggio il Frosinone dopo appena cinque minuti . È il suo primo gol in Italia.(Dal 33’ s.t.: entra, prende un colpo alla testa, continua la partita con una vistosa fasciatura ma soprattutto segna il gol che nei tempi supplementari porta in vantaggio il Frosinone)il suo Frosinone non ha risentito della rimonta subita domenica a Cagliari che avrebbe potuto abbattere la squadra. Gioca a viso aperto sul campo del Torino e alla fine vince per 2-1 regalandosi gli ottavi di finali contro il Napoli.