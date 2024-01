Frosinone, le pagelle di CM: Kaio Jorge migliore in campo. Bourabia disastroso

Alessandro Righelli

Verona-Frosinone 1-1



Turati 7,5: para un rigore e per poco non ne blocca un altro. Tante le parate decisive, in Una delle migliori partite della stagione.



Gelli 6: gara sufficiente. Non rischia molto, anche se poteva essere più veloce in fase di ripartenza.



Okoli 5,5: qualche errore di troppo nella propria area di rigore che macchia la sua prestazione.



Romagnoli 6: lascia qualche spazio agli avversari, ma comunque fa di tutto per recuperare. Usa bene il fisico.



Brescianini 6,5: da quella parte non passano avversari facili da contrastare, ma lui fa di tutto per bloccarli.



Barrenechea 6,5: ci impiega un poco per carburare, ma appena entra in partita si fa vedere servendo anche l'assist decisivo per il gol di Jorge.



Bourabia 4,5: sbaglia troppi palloni e causa addirittura due calci di rigore, cui uno parato da Turati. Gara da dimenticare.

(dal 1' s.t. Ghedjemis 6,5: decisamente meglio del compagno. Entra bene in partita e cerca di mettersi a disposizione della squadra.)



Harroui 7: tante le falcate in fase di ripartenza. Buona la sua intraprendenza. Gli manca solo l'ultimo passaggio.

(dal 38' s.t. Reiner: s.v.)



Soulé 6: una partita sufficiente, senza troppe giocate sopra le righe.

(dal 45' s.t. Monterisi: s.v.)



Kaio Jorge 7,5: primo tempo in difficoltà, ma nella ripresa sembra un altro giocatore. Tanta corsa e pericolosità offensiva. Gol del pareggio meritatissimo.

(dal 38' s.t. Cheddira:s .v.)



Seck 6,5: esordio positivo per lui. Deve ancora trovare la posizione più congeniale, ma si mette bene a disposizione del reparto offensivo.

(dal 25' Mazzitelli 6: non in perfetta forma, fa quello che può.)





All. Di Francesco 6: primo tempo poco brillante, ma nella ripresa, anche grazie ai cambi, rigenera la squadra.