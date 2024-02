Frosinone, le pagelle di CM: Kaio Jorge sprecone, Turati non impeccabile. La luce di Soulé non basta

Roberto De Luca

Frosinone-Roma 0-3



Turati 5: incolpevole sul gol di Huijsen, tutt'altro che impeccabile sulla conclusione di Cristante che porta al raddoppio di Azmoun. Paredes lo spiazza su rigore.



Lirola 5,5: nel primo tempo le sue avanzate costringono El Shaarawy ad arretrare, cala nella ripresa.



(dal 22’ s.t. Caso 5,5: non si vede per niente).



Monterisi 5,5: lavora bene di reparto con Okoli, non segue però Azmoun nel tap-in dello 0-2.



Okoli 6,5: contiene con personalità Lukaku, idem con Azmoun. È il migliore lì dietro. Il fallo di mano in occasione del rigore per la Roma non cambia le valutazioni globali.



Valeri 6,5: nella costruzione viene dentro il campo lasciando spazio a Gelli sulla sinistra, spinge in modo continuo riempiendo la gara di spunti positivi.



Gelli 6: prende in consegna Kristensen nell’uscita palla giallorossa, confermandosi riferimento vitale nel palleggio.



Mazzitelli 6: con Barrenechea in panchina diventa il padrone delle geometrie del Leone in mediana.



Brescianini 6: intraprendente e propositivo, interpreta con disinvoltura le due fasi.



(dal 22’ s.t. Harroui 5,5: vedasi Caso).



Soulé 6,5: manca di un nulla il vantaggio al 23’ e al 24’, è la luce in fase offensiva dei ciociari.



(dal 43’ s.t. Seck s.v.).



Kaio Jorge 5: si divora il gol del potenziale vantaggio al 31’, un po’ sulla falsariga di quanto accaduto a Firenze. Errore che guida i giudizi complessivi.



(dal 22’ s.t. Cheddira 5,5: stesso discorso fatto per Caso e Harroui).



Reinier 6: partita di sacrificio e corse all’indietro. DiFra lo rispolvera tra i titolari e le risposte sono incoraggianti.



(dal 30’ s.t. Barrenechea s.v.).



All. Di Francesco 6: il suo Frosinone gioca bene, a tratti diverte ma subisce troppi gol e segna poco rispetto alla mole di gioco che produce. E la strada per la salvezza, complice il ridotto +3 sul Verona,si mette in salita.