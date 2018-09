Lazio-Frosinone 1-0



Sportiello 6: Primo tempo con doppio brivido per lui, dal gol annullato a Milinkovic al palo di Parolo, sul gol di Luis Alberto non ha colpe. Per il resto poco o nulla da fare, se non osservare il Frosinone ha difficoltà ad uscire.



Capuano 5,5: Dalla sua parte si perde un paio di volte nel primo tempo gli uomini, con rischi enormi per la retroguardia del Frosinone (palo compreso). Fa fatica, come il resto della difesa, quando la Lazio accelera.



Salamon 6: Diciamo che qualche falla ogni tanto la difesa del Frosinone la evidenza, ma provano a reggere e a leggere i movimenti dei giocatori della Lazio, anche con una certa rozza praticità ed efficacia.



Brighenti 5,5: Nemmeno inizia la partita e già si becca il giallo, abbattendo Radu un po' fuori tempo, su una ripartenza Lazio (peraltro mal accompagnata). Per il resto una partita decorosa, senza strafare.



Molinaro 6: Marusic nel primo tempo non affonda, gli lascia un po' di riposo, meno nella ripresa. Ringrazia Parolo per il contrasto che praticamente lo lancia in porta (l'assist per Ciano è però infruttuoso), è uno dei più esperti e prova a tirarsi dietro i suoi. Senza riuscirsi.



Maiello 5,5: Davanti alla difesa ha il compito di fronteggiare i continui movimenti di Luis Alberto e Milinkovic. Con i suoi compagni di reparto chiudono molto bene le linee di passaggio, ma non riescono a far salire la squadra, che nella ripresa va in sofferenza.



Cassata 6: Super slalom nel primo tempo che fa gridare di meraviglia i tifosi del Frosinone arrivati numerosi a Roma. Per il resto una partita in cui prova a contenere, litiga con Marusic e lo fa impazzire (a dir la verità senza grandi colpe).

(Dall'82' Soddimo s.v.)



Chibsah 5,5: Corre molto, prova a chiudere gli spazi, contrasta e prova a far ripartire i suoi. Poi un po' si perde, e perde di efficacia.



Zampano 5: Dalla sua parte Lulic nel primo tempo è in iper attività nel primo tempo, va spesso in difficoltà, troppo spesso. Longo lo toglie nella ripresa.

(Dal 70' Ghiglione s.v.)



Perica 5: Troppo statico, Wallace lo anticipa sempre, francamente aiuta poco la squadra, non fa mai salire i compagni, una prestazione incolore.

(Dal 70' Ardaiz s.v.)



Ciano 5,5: Nel primo tempo si vede molto, prova a lavorare i pochi palloni che arrivano, a guadagnare qualche punizione, ma è lasciato troppo solo in avanti. Nella ripresa ha una bella palla-gol ma Radu gli strozza l'urlo in gola.





All. Longo 5: Prova a metter su una trincea, soprattutto centralmente, ma è un atteggiamento forse troppo rinunciatario, eccessivamente guardingo. Praticamente difende in 6, e si vede: gli attaccanti vagano in lande desolate in giro per il campo, non c'è grande voglia di costruire. Serve qualcosa di meglio, per fare punti su campi complessi.