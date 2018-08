Atalanta - Frosinone 4-0



Sportiello 6: sommerso dai fischi, salva la porta sul 2-0 di Gosens al 19’ pt, mentre al 36’ pt raffredda l’esulatanza di Barrow prima anticipandolo e di Gosens poi, con una manata salvifica. Viene però freddato da Hateboer e Pasalic. Salva comunque la porta da una pioggia di gol fino all’ultimo, Papu permettendo.



Zampano 5,5: puntuale nell’intercettare le sfere di Ciano, non riesce a superare il colosso Djimsiti e a pungere la Dea.



Goldaniga 5: gli assalti ripetuti di Gosens sulla sinistra lo sorprendono e il gialloblù concede troppo spazio all’avversario che ringrazia. Nel finale prende pure un giallo evitabilissimo.



Salamon 5,5: Barrow gli incute timore e a fine primo tempo si fa superare dal gambiano in un paio di occasioni rischiando bis e tris della Dea.



Krajnc 6: contiene l’irruenza del giovane Barrow per tutta la prima parte della gara con successo, ma poi si stanca e con Zapata è tutta un’altra musica.



Molinaro 5,5: il capitano dei ciociari è abile nel far ripartire le azioni cercando di sorprendere l’Atalanta all’indirizzo di Ciano e Zampano, ma non sempre i suoi tiri raggiungono i destinatari, nella ripresa diventa impalpabile.



Chibsah 6: l’unico a salvarsi a centrocampo, fa partire il contropiede al Frosinone nelle rare azioni che glielo consentono. Le qualità tecniche non lo aiutano ma i muscoli compensano bene e Freuler ne sa qualcosa.



Maiello 5,5: marca de Roon che però non gli dà molto lavoro, quindi fa girare palla ai compagni e confonde la mediana nerazzurra. Non contribuisce ad alzare il baricentro e i ciociari rimangono schiacciati nelle retrovie.



Dal 17’ st Soddimo 6: per il poco che gioca, non riesce a cambiare l’inerzia della partita anche se prova con un paio di accelerazioni, ma è come predicare nel deserto.



Hallfredsson 5,5: la zucca di Toloi gli impedisce di arrivare al pallone, sempre una presenza sulla sinistra ma mai pericolosa per i nerazzurri. Nella ripresa ci prova dalla distanza senza successo.



Ciano 6,5: prende in contropiede Masiello e tira a botta sicura, solo il palo gli nega la gioia del gol all’11’ pt. Infastidisce Hateboer e allarga il gioco a Zampano. Unico a reggere il peso dell’attacco ospite, la sua punizione a fine primo tempo fa sussultare Longo. Ci prova anche nella ripresa, ma nessuno lo segue.



Dal 36’ st Pinamonti sv



Perica 5: Djimsiti vince i contrasti col ciociaro, sempre lontano dalla porta, che sembra giocare a nascondino più che a calcio. Nella ripresa tenta tiri da fuori, alti e imprecisi.



Dal 36’ st Matarese 6: debutto in Serie A per il classe ’98, viene inghiottito dall’atassia dei compagni.



All. Longo 5,5: nonostante la Dea passi subito in vantaggio, prova a dare la carica ai suoi in attacco anche se il suo 5-3-2 è troppo difensivista e i ciociari risultano troppo schiacciati. La sua colpa? Non aver dato giusta carica e ricambio alla squadra tra i due tempi.