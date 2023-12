Lecce-Frosinone 2-1



Turati 5,5: sbaglia il rilancio e non copre il primo palo sul gol di Piccoli



Lirola 5,5: dopo un quarto d'ora deve cambiare fascia e adattarsi a sinistra dove soffre



Okoli 5: molte disattenzioni, spesso pasticcia



Romagnoli 55: aggirato troppo agevolmente da Piccoli, più preciso successivamente



Oyono sv



(15' p.t. Monterisi 5,5: entra a freddo ma conquista il rigore del pari, sfortunato sulla deviazione finale)



Brescianini 6: uno dei migliore nel centrocampo con quantità e qualità, anche quando la squadra cala



Barrenechea 5,5: prestazione a fasi alterne, qualche buona giocata per mettere ordine



Gelli 5,5: si vede poco se non con qualche raro spunto



Soulé 6: si salva per aver cercato di creare qualche occasione come quella che ha portato al rigore e un tiro respinto da Falcone



Kaio Jorge 6: rigore freddo e preciso, poi si fa vedere meno



Ibrahimovic 5,5: poco chiamato in causa, ma quando accade fa il suo



(32' s.t. Harroui 5,5: un'occasione da fuori, niente di più)





All. Di Francesco 5,5: inizia con un possesso palla paziente che non porta nulla, se non proprio un errore in costruzione dal basso che causa il gol dello svantaggio. La squadra prende le misure e riesce a eludere l'aggressione del Lecce arrivando al gol del pari sfruttando il migliore momento. Nella ripresa è vittima del baricentro alto dei giallorossi e i suoi cercano di costruire qualcosa in contropiede ma poi arriva la beffa finale.