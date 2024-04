Frosinone, le pagelle di CM: Romagnoli attento su Zapata, Soulè vivace

l’unica vera parata che compie è quella sulla conclusione di Okereke nel secondo tempo. Poi gli attaccanti del Torino non riescono mai a impensierirlo e il portiere del Frosinone vive un pomeriggio abbastanza tranquillo,riesce a contenere molto bene Okereke non facendo praticamente mai toccare il pallone all’attaccante del Torino. Buona la sua partita.dà vita a un bel duello fisico con Zapata e riesce a cavarsela bene contro il centravanti colombiano del Torino. È autore di alcuni buoni interventi difensivi.

attento in fase difensiva, tiene bene la propria posizione e far valere il proprio fisico contro gli avversari.attento in fase difensiva, dove non concede mai lo spazio a Vojvoda prima e a Lazaro dopo per andare al cross, quando ne ha l’opportunità si fa vedere anche in fase offensiva.: sul finire del primo tempo ha sui piedi il pallone del possibile 0-1 ma, una volta arrivato in area dopo un incursione centrale palla al piede, calcia debole e centrale. La sua prestazione è comunque positiva.(Dal 37’ s.t.: per lui, che è di proprietà della Juventus, è una sorta di derby. Non brilla però particolarmente: partita senza particolari quilli.

Bellanova gli sfugge via in velocità in alcune occasioni ma la prestazione di Valeri è comunque positiva. Bravo anche a gestire il cartellino giallo che riceve nel primo tempo.: si inserisce continuamente in avanti attaccanti lo spazio ogni volta che ne ha la possibilità. Buona la sua prestazione.(Dal 33’ s.t.è tra i più vivaci nel Frosinone. Quando punta l’uomo riesce quasi sempre a saltarlo e fa vivere un pomeriggio molto complicato a Rodriguez. Nel primo tempo spaventa Milinkovic-Savic con una conclusione dal limite che termina di poco a lato.

(Dal 43’ s.t.corre, pressa, fa molto movimento senza palla, non riesce però a pungere come avava fatto per due volte con il Napoli una settimana fa. Nel secondo ha un’occasione in contropiede ma Milinkovic-Savic riesce a mettere in angolo il pallone.(Dal 43’ s.t.: il Frosinone rimanda ancora l’appuntamento con il primo successo esterno ma porta a casa da Torino un buon punto in chiave salvezza, concedendo poco agli avversari.