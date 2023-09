Turati 6,5: brivido sulla traversa di Cabral. Poi nel primo tempo non è mai impegnato. Il destro a giro di Cabral è precisissimo. Pazzesca, per riflessi, la parata su Maggiore.Oyono 5,5: Bradaric non sale praticamente mai e lui non va in difficoltà. Prova anche ad attaccare in qualche circostanza. Esce tardi su Cabral.Okoli 6: un Cabral spesso lontano dalla porta gli facilita il lavoro. Tiene botta su Ikwuemesi.Romagnoli 7: è bravo a murare una conclusione di Kastanos da posizione pericolosa. Sa anche attaccare, come quando stacca per il vantaggio. Decisiva una chiusura su Candreva in pieno recupero del primo tempo.Marchizza 6,5: pennella il cross per il vantaggio siglato da Romagnoli. A sinistra è una spina nel fianco.Mazzitelli 6: fa un oscuro ma prezioso. Ad inizio ripresa poteva fare di più in area di rigore.Barrenechea 6: personalità e lavoro sporco a centrocampo. Dà tanto equilibrio alla squadra.(dal 92’ Bourabia sv)Brescianini 6: fa tanta legna in mezzo al campo.(dal 62’ Garritano 6: entra e dà il suo apporto)Soulé 6: ha qualità con la palla tra i piedi e si vede. Sfiora il gol con un mancino delicato. Sempre presente nella manovra.(dal 77’ Kvernadze sv)Cheddira 6: presenza fissa lì davanti. Si divora di testa il raddoppio. Fa spesso in profondità, tenendo sulla corda i difensori granata.(dal 77’ Cuni 6: si muove bene. Fa ammonire Lovato)Caso 6: con la sua velocità è una spina nel fianco per Lovato. Sparisce un po’ nella ripresa e Di Francesco lo toglie. Aveva corso tanto.(dal 62’ Baez 5,5: si muove tanto ma sbaglia alcune scelte)All. Di Francesco 6,5: l’approccio dei suoi è perfetto. Il primo tempo si potrebbe chiudere anche con un vantaggio maggiore. Nella ripresa c’è il calo fisico, la difesa però non rischia quasi nulla. Pari che dà fiducia e continuità di risultati.