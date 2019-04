Frosinone - Parma 3-2 (primo tempo 2-1)



Sportiello 5.5: qualche paura di troppo per lui. Solitamente dimostra tanta affidabilità, ma questa sera pare scarico mentalmente. Non è il solito Sportiello.



Brighenti 5.5: sufficienza rovinata dall'ammonizione subita nel primo tempo. Seconda volta da titolare nella veste di stopper.



Salamon 6: l'attacco del Parma non fa poi molto per pizzicare la retroguardia locale. Lui allora si dedica all'impostazione in stile Bonucci.



Capuano 6: ampia sufficienza per l'ex Crotone. Siligardi è veloce ma lui non si lascia sopraffare.



Paganini 5: si vede poco, anzi pochissimo. Gagliolo è un terzino tosto e ben coperto. Dalla fascia dovrebbero arrivare cross insidiosi, ma la realtà è diversa.



Sammarco 6.5: in tre giorni si è preso il centrocampo gialloblu. Ordinatissimo anche oggi nello smistamento dei palloni.



(dal 26' s.t. Maiello 6: fare meglio di Sammarco è complicato. Lui si lascia apprezzare in cabina di regia). Valzania 7: l'interno lo sa fare eccome. Positivo anche nella debacle di domenica con i ferraresi. L'Atalanta è una scuola di qualità. Il raddoppio è un caplavoro balistico.



(dal 34' s.t. Chibsah 6: entra e indossa il solito vestito da flangiflutti nel cuore della mediana).



Beghetto 6.5: moto perpetuo sulla sinistra. Attiva e utilissima la collaborazione di Valzania sullo stesso asse.



Ciano 7: con lui in campo la manovra ciociara si addolcisce. Tutto diventa più bello e semplice. Ancora misteriosa l'esclusione contro la Spal.



Trotta 5: Baroni gli offre una chance. Lui non la sfrutta al meglio. Troppi errori nella scelta del passaggio corto. Impreciso pure nelle conclusioni.



(dal 38' s.t. Ciofani 6: decreta con il rigore il sospirato successo da vera bandiera canarina).



Pinamonti 8: segna, corre e rende meno dolorosa questa maledetta stagione per i colori canarini. Limpido talento.





All. Baroni 7: stavolta siamo generosi. Con lui in panchina il Frosinone, in effetti, ha fatto intravedere un biricolo di consistenza nel gioco. La prima storica vittoria allo "Stirpe" innalza solo i rimpianti.