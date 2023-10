la sua respinta imprecisa favorisce il colpo di testa di De Silvestri, anche in occasione del primo gol può fare di più.soffre un po’ troppo le incursioni avversarie sulla fascia, corre tanto ma a volte non è abbastanza.(dal 40’ st).l’attacco rossoblù crea qualche grattacapo di troppo, lui ci prova ma spesso viene beffato.dietro è quello più preciso, purtroppo non può fare tutto da solo ma sicuramente non molla.Orsolini non è un cliente facile e per quanto gli stia dietro difficilmente riesce a prenderlo.ci crede un po’ più degli altri, tenta anche la conclusione dalla distanza su punizione ma il tiro finisce con un niente di fatto. Ingenuo sul finale con doppia ammonizione ed espulsione.fa da filtro tra i reparti ma oggi ha qualche difficoltà di troppo. Peccato.(dal 30’ stforza nuova per cercare di vincere più duelli).il centrocampo ciociaro fatica abbastanza, lui si limita infatti al compitino senza strafare.(dal 30’ stmantiene l’equilibrio).prova a suonare la carica nel primo tempo con una conclusione dalla distanza molto potente. Nel secondo tempo segna su rigore il gol che accorcia le distanze.non si rende mai davvero pericoloso e questo non aiuta di fatto la squadra. Da lui ci si aspetta molto di più.(dal 11’ stmeglio del compagno che sostituisce).così come Cheddira, le occasioni create sono quasi nulle. Manovra offensiva davvero sterile rispetto al solito.(dal 11’ stmossa corretta per cercare di movimentare qualcosa).prova sottotono da parte della squadra che subisce due gol nella prima frazione di gioco. Nella seconda reagisce un po' ma non il necessario per ottenere il pari.