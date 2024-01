Frosinone, le pagelle di CM: Soulé, punizione capolavoro. Turati prodigioso nel finale, Harroui e Kaio Jorge cambiano la partita

Roberto De Luca

Frosinone-Cagliari 3-1



Turati 7: incolpevole in occasione del gol di Sulemana, sale in cattedra nel finale con due autentici miracoli.



Zortea 6,5: propositivo e attento in copertura, buona la prima impreziosita dall’assist a Kaio Jorge per il 3-1 finale.



Romagnoli 6,5: esperienza garantita a presidio della retroguardia, si divora di testa la rete dell’1-1 in avvio di ripresa.



Okoli 6,5: sciorina una prova nel complesso positiva, sfortunato nel rimpallo che porta allo 0-1 ospite.



Gelli 6,5: fa il terzino sinistro con padronanza totale, poi si alza nel trio alle spalle della punta con esiti invariati. È il jolly di Di Francesco.



(dal 48' s.t. Bonifazi s.v.)



Mazzitelli 6,5: serve a Cheddira un pallone d’oro non sfruttato, trova la fondamentale rete con un imperioso colpo di testa. Al posto giusto al momento giusto.



Barrenechea 5,5: opera principalmente a protezione della difesa, il Var gli nega la gioia del gol.



Soulé 8: cerca sempre di inventare la giocata come al solito. La punizione del 2-1 è un capolavoro.



(dal 36’ s.t. Ghedjemis 6,5: il talento c'è. Per conferma, vedere l'azione del tris conclusivo).



Brescianini 6: agisce sulla trequarti intercambiandosi spesso con Reinier e poi finisce per fare il terzino.



Reinier 5,5: corre, lotta ma pecca di precisione in rifinitura.



(dal 15’ s.t. Harroui 6,5: si presenta con l’assist a Mazzitelli, cambiando il volto della sfida nel solco della qualità).



Cheddira 5: mobile e pericoloso, sfiora il gol al 16’ e soprattutto al 42’ in modo clamoroso. E per un attaccante questo è un aspetto non di poco conto.



(dal 15’ s.t. Kaio Jorge 7: impatta in maniera importante sul match, realizzando con merito il 3-1).



Allenatore Di Francesco 6,5: la situazione non si era messa benissimo. Sotto di un gol, la squadra giallazzurra ribalta la partita con idee e gioco grazie anche agli effetti generati dai cambi. Il suo Frosinone non muore mai: vittoria pesante in chiave salvezza.