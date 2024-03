Frosinone, le pagelle di CM: Soulé spento

Luca Bedogni

Sassuolo-Frosinone 1-0





Turati 5,5: riceve sì e no tre tiri in porta. Il più decente lo trafigge.



Zortea 6: tanta spinta, ma l’intesa con Soulé non è mai così brillante come potrebbe essere.



Okoli 5,5: è dalla sua parte che si crea il buco per il filtrante di Racic per Thorstvedt. Un errore di reparto ma non solo.



Romagnoli 6: sono più le pallonate in faccia che altro. Si limita a controllare Pinamonti con esperienza.



Valeri s.v.



(7’ Lirola 5,5: il pallonetto fuori misura davanti a Consigli è troppo grave anche se non è un attaccante. Dietro si comporta bene e annulla Defrel e Pedersen)



Mazzitelli 5,5: rispetto all’andata molto meno protagonista, tanto da restare nell’ombra, se non per quel mezzo rigore procurato poi tolto dal Var.



Barrenechea 6: ordinato e fabbro al punto giusto.



Brescianini 6: il cambio di passo è notevole, la capacità di scelta un po’ meno.



(62’ Ibrahimovic 5,5: non ha l’impatto auspicato dal suo mister)



Soulé 6: la sufficienza solo per quella palla meravigliosa per Lirola, nella ripresa. Tanti errori per il resto.



(82’ Cuni 6,5: scaltro a procurarsi un rigorino moderno, troppo moderno)



Cheddira 6: manovra bene, punge poco poco.



(82’ Kaio Jorge 5: si macchia di un errore pesantissimo, va sul dischetto e calcia fuori la possibile chance del pareggio)



Ghedjemis 6: fra i più pericolosi nel primo tempo, si spegne via via nella ripresa.



(62’ Seck 5,5: nella partita dei molti incompiuti, è quello che si conferma più degli altri come tale. Sembra avere lo spunto, ma poi fa sempre la cosa sbagliata)





All. Eusebio Di Francesco 5,5: forse non meritava la sconfitta, ma prendere gol da questo Sassuolo è un’impresa al contrario. E ora scivola.