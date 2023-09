Frosinone-Fiorentina 1-1



Turati 6,5: super in avvio su Nzola, mostra affidabilità e reattività nelle occasioni in cui è chiamato in causa consentendo ai suoi di restare in partita.



Oyono 5: soffre tanto Sottil, spinge sulla rispettiva corsia di competenza senza però incidere.



Okoli 5: l’errore in apertura che ha portato al tiro Nzola è da matita rossa. In ritardo nei duelli, insieme al resto della difesa si rivela tutt’altro che impeccabile.



Romagnoli 5,5: è in giornata storta come il resto del reparto difensivo, soprattutto nel corso della prima frazione di gioco.



Marchizza 5,5: si perde Nico Gonzalez in occasione del gol ospite, soffre parecchio la presenza dell’ala argentina. In crescita nella seconda frazione, specie nella spinta.



Mazzitelli 6: condivide la cabina di regia con Barrenechea. Dai suoi piedi passa la fase di prima costruzione, non fa mancare il proprio apporto anche attaccando lo spazio quando possibile.



Barrenechea 6: è il riferimento principale nello sviluppo di una manovra che cerca di orientarsi sui binari del palleggio. La posizione di Duncan alle proprie spalle gli crea non pochi problemi.



(dal 45’ s.t. Bourabia s.v.)



Brescianini 6: muscoli e cuore a volontà, è una delle note liete di giornata in casa giallazzurra.



(dal 20’ s.t. Garritano 6: subentra con l’atteggiamento giusto, mostrando segnali positivi e di intraprendenza).



Soulé 7: parte da esterno ma spesso accentra la sua posizione, agendo sulla trequarti. È la luce dei ciociari e, con merito, trova finalmente il gol che vale un pari importantissimo.



(dal 45’ s.t. Monterisi s.v.)



Cheddira 6: si batte come un leone specie nelle situazioni di non possesso, poco coinvolto negli ultimi metri in virtù dell’impeccabile contenimento della difesa avversaria.



(dal 36’ s.t. Cuni s.v.)



Baez 5: non incide come dovrebbe, sia Parisi che Koyade gestiscono bene i suoi tentativi.



(dal 20’ s.t. Caso 6,5: fornisce a Soulé l’assist del pareggio, è l’uomo in più della panchina pescato da Di Francesco).



All. Di Francesco 6,5: quinto risultato utile consecutivo ed ennesima grande prestazione disputata dal suo Frosinone. Non idilliaca la prima frazione di gioco, da incorniciare il secondo tempo nel solco di uno spartito ben preciso e sempre propositivo.