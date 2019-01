Bologna-Frosinone: 0-4



Sportiello 6: partita condizionata quasi subito dall’espulsione di Mattiello, di fatto partita da spettatore per l’estremo difensore del Frosinone.



Capuano 6: inizio di gara difficile ma la sua partita migliora dopo poco, per demeriti avversari.



Salamon 6.5: Palacio non è l’ultimo arrivato ma lui risponde colpo su colpo. Solida partita da parte del difensore.



Krajnc 6: inizia sotto pressione e la sua è una partita di alti e bassi. Lo spirito però non manca.



Ghiglione 7: suo il gol che apre le danze, premiato per averci creduto, cross in mezzo e gol di testa.



Chibsah 6.5: tanta sostanza in mezzo, ancora più evidente con l’arretramento di Poli in difesa. Un motorino di centrocampo inesauribile.



Maiello 6: prova ordinata senza spunti particolari, concreto quando serve. L’atteggiamento infatti è quello giusto.



Cassata 6.5: prestazione di coraggio volta a portare a casa un risultato del tutto insperato ma davvero soddisfacente.



(dal 25’ s.t. Gori 6: prova sufficiente, entra e mantiene il ritmo).



Beghetto 7: doppio assist per l’esterno che ha confezionato due cioccolatini solo da scartare.



Pinamonti 6.5: partita impreziosita dal gol, come sempre si fa notare e aiuta i compagni.



(dal 38’ s.t. Ciofani: s.v.)



Ciano 8: come spesso accade è il migliore di oggi, in una squadra povera di qualità la sua presenza è più che mai necessaria per tenere viva la speranza.



(dal 34’ s.t. Trotta: s.v.).





All. Baroni 7: partita subito in discesa per i suoi che ci hanno creduto fin da subito.