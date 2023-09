Turati 8: nel primo tempo trova un Pinamonti in formato Empoli, che lo punisce due volte. Ma a Berardi e Castillejo chiude la saracinesca, ed è a dir poco strepitoso sul colpo di testa di Toljan.Oyono 6: limita molto Laurienté e spinge, ma la palla di Vina per Pinamonti passa troppo facilmente tra lui e Monterisi.Monterisi 5: sbaglia la ‘scappata’ sul primo gol subito, e non è sempre lucidissimo in impostazione.(46’ Okoli 6,5: riporta serenità nella linea difensiva, chiusura importante su Ceide)Romagnoli 6: il salvataggio su Vina prima dell’intervallo vale la sufficienza, in realtà fatica molto anche lui a contenere il centravanti neroverde scatenato. Meglio nella ripresa.Marchizza 6: mette in ombra Berardi, ma non è il massimo quando entra dentro al campo a costruire da falso terzino.Mazzitelli 8: macchinoso e affidabile, si inventa un gol clamoroso su schema da calcio d’angolo e firma pure il sorpasso con la doppietta. Capitano vero.(86’ Lirola 6,5: nei minuti di recupero accompagna la ripartenza di Cheddira e realizza il gol del poker)Barrenechea 5,5: qualche passaggio sbagliato di troppo, quando può rimedia col fallo tattico. Prima di uscire prende un giallo.(69’ Garritano 6,5: tra gli innesti è senza dubbio il più efficace. Colpisce pure una traversa)Gelli 6,5: prima mezzala poi regista, nella fase cruciale del match prende il posto di Barrenechea, poi esce infortunato.(82’ Brescianini 6,5: recupera palla e lancia Cheddira nell’azione del 4 a 2 finale)Soulé 7: tantissimi palloni toccati, è un magnete di talento. Fa l’assist per Mazzitelli e prende un palo.Cheddira 7,5: il più pericoloso dei suoi. Sfiora il gol di testa, poi si procura il rigore e spiazza Cragno dal dischetto. Nella ripresa cerca di fare espellere Tressoldi già ammonito. Alla fine è anche molto altruista, a tu per tu con Cragno serve il compagno Lirola tutto solo.Baez 5: qualche cross interessante e poco altro, zero dribbling. Di Francesco vuole più iniziativa su quella fascia, così lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.(46’ Caso 6: aiuta la squadra a cambiare marcia, pur senza brillare. Sciupa il pallone del possibile 4 a 2 nel finale)All. Di Francesco 8: dopo un primo tempo di luci e ombre, sceglie i cambi giusti per il salto di qualità nella ripresa che spazza via il Sassuolo. Da 2 a 0 a 4 a 2, Difra is back.