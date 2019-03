Empoli-Frosinone 2-1

Sportiello 6: tiene a galla i suoi con un miracolo a fine primo tempo su Farias che evita il 3-0.

Goldaniga 5,5: in difficoltà a tenere Caputo e Farias nell’uno contro uno.

Salomon 5: va a vuoto in occasione del gol del raddoppio dell’Empoli, permettendo a Krunic di liberare Pajac in area.

Capuano 5,5: non ha responsabilità sui gol ma spesso si fa trovare fuori posizione.

(Dal 40’ s.t. Dionisi s.v.)

Paganini 5: frana addosso a Farias regalando il rigore (scovato dal VAR), che spiana la strada ai toscani.

Chibsah 5,5: ci mette il fisico ma è poco preciso in fase di impostazione.

(Dal 15’ s.t. Trotta 5: non riesce a rendersi pericoloso negli ultimi 16 metri).

Maiello 5,5: gioca regista davanti la difesa, ma dai suoi piedi non nascono invenzioni degne di nota.

Cassata 5,5: qualche buono spunto palla al piede, ma non incide.

(Dal 1’ s.t. Valzania 7: il suo ingresso cambio il volto dei ciociari. Segna un gol a porta vuota ma è bravo a seguire tutta l’azione; gioca a tutto campo e risulta prezioso nelle due fasi).

Molinaro 5: in ritardi per ben due volte su Di Lorenzo nell’azione che porta al raddoppio.

Ciano 5,5: entra nell’azione del gol con una bella sponda di testa per Ciofani, unico squillo di un gara in ombra.

Ciofani 6: nel primo tempo non si vede praticamente mai, ma nella ripresa crea più di un grattacapo alla difesa dell’Empoli. Da un suo tiro respinto da Dragowski nasce il 2-1 di Valzania, nel finale mette paura agli azzurri con qualche sponda insidiosa per i compagni.

All. Baroni 5,5: fino al gol del 2-1 la sua squadra sembra assente. Accusa il colpo del rigore e non reagisce dopo il raddoppio. Baroni azzecca però il cambio di Valzania che dà la scossa: nel finale il Frosinone tenta la rimonta, ma non va oltre un colpo di testa di Dionisi fuori di poco. Il sogno salvezza forse si interrompe con questa sconfitta.