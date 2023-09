Il Frosinone prosegue le presentazioni dei nuovi acquisti. Nella giornata di oggi è stata la volta di Mehdi Bourabia. Queste le sue parole:



"L'obiettivo è la salvezza. Ho visto le prime partite abbiamo fatto bene, ho trovato una squadra che lavora tanto e bene. Voglio portare qualcosa e dare il mio contributo. Penso che in questa nuova avventura troverò qualcosa di nuovo. Non conosco ancora bene tutti i compagni, troveremo qualche difficoltà sicuramente ma spero di rimanere in Serie A. Fin qui abbiamo fatto bene, dobbiamo lavorare con umiltà. Si lavora bene e duramente. Ho visto un Frosinone che riparte bene in contropiede. Ci stiamo allenando per giocare di più. La squadra è compatta e vuole salvarsi, dobbiamo continuare così".