Frosinone, l'interista Turati: 'Col Milan come un derby? No, non me ne frega niente'

Parlando a Dazn dopo il pareggio contro il Verona, il portiere del Frosinone Stefano Turati ha avuto modo di rispondere anche a una domanda sul prossimo impegno contro il Milan, gara che potrebbe essere particolare per un tifoso dell'Inter come lui.



"Quando ricevi il primo rigore e ne arriva un secondo ti chiedi cosa fare ma io seguo sempre il mio cuore e ho accanto delle persone che mi aiutano. Li ho ascoltati andando da quella parte. Prima della gara studio sempre i rigoristi, poi seguo il mio istinto. A volte sei convinto della tua scelta prima della partita, altre volte no e cambi".



PUNTO AL BENTEGODI - "Pesantissimo, come lo sarà ogni punto da qui alla fine della stagione. Sono contento, sto cercando di dare una mano. L'ho sempre detto che darò la vita in ogni circostanza".



CONTRO IL MILAN - "No, non me ne frega niente. Sabato sarà una partita come le altre. Poi quando giochi contro queste squadre è sempre difficile, ma confido tantissimo in questi ragazzi ai quali voglio bene".



Altra ottima prestazione per l'ex Sassuolo, che ha parato il tiro dal dischetto di Duda sullo 0-0 prima di arrendersi, sempre dagli 11 metri, a Suslov.