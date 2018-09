In vista della partita di domani contro il Genoa, l'allenatore del Frosinone Moreno Longo ha preso la parola in conferenza stampa: "Domani dobbiamo farcela, l'unico obiettivo è vincere. Possiamo iniziare il nostro campionato e accorciare la classifica. I tre punti ci darebbero fiducia e morale. Il presidente può e deve dire ciò che pensa. Se oggi il Frosinone esiste ed è in Serie A, lo deve a Maurizio Stirpe. Ho grande rispetto della persona quale è. Accetto la critica, anche se non credo di essere troppo integralista o poco flessibile. La Serie A è differente dalla Serie B, cercherò in tutti i modi di trovare una soluzione".



Sulla formazione: "Ciano ha fatto il trequartista in Serie B, ma in Serie A servono altre caratteristiche per quel ruolo. In quel ruolo vedo ad esempio un Soddimo o Vloet. Poi domani dovremo valutare più aspetti, anche perchè lo dico già da ora sia Perica che Campbell non sono al cento per cento e li valuteremo nel pomeriggio. Gori è quasi recuperato. A breve sarà disponibile per tornare a lavorare in gruppo. Ardaiz e Maiello sono out. Daniel Ciofani ha solo un problema di condizione, dopo la sosta potrà anche giocare dal primo minuto".