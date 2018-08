Il tecnico del Frosinone, Moreno Longo, analizza a Sky Sport il pesante ko contro l'Atalanta: "Che abbiamo cambiato troppo è un dato di fatto, oggi avevamo sette giocatori nuovi, calciatori arrivati con una tempistica differente anche per via dei playoff che fanno slittare tutto. L'Atalanta aveva una migliore condizione fisica, hanno creato la giusta alchimia. Sapevamo tutti che era così, ma non dobbiamo fare drammi. Abbiamo bisogno di tempo, ci vogliono allenamenti su allenamenti. La Serie A è questa. Quanto ci vuole? Vogliamo fare il più in fretta possibile, dopo la sosta saremo certamente più avanti, dobbiamo lavorare per velocizzare il processo e diventare squadra. Cosa salvo di stasera? Il lavoro sulle catene esterne. Ma in fase di possesso dovevamo fare meglio: tre gol su quattro sono arrivati su un nostro errore, abbiamo sbagliato noi in uscita di palla. Finché abbiamo avuto lucidità, abbiamo tenuto testa a una delle prime cinque squadre del campionato. Frosinone troppo rinunciatario? Dettato dall'atteggiamento dell'Atalanta, che ha permesso poco. Squadra all'altezza dell'obiettivo? Siamo convintissimi, ci sono molti giocatori esperti ma non bastano: il calcio è un pensiero comune, dobbiamo lavorare su un'identità di squadra. Abbiamo preso questi giocatori per raggiungere la salvezza".