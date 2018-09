Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha parlato dopo la sconfitta casalinga contro il Genoa:



SU CAMPBELL E PERICA - "Si pensava potessero dare un aiuto in più. Campbell deve ritrovare la condizione migliore, anche perchè ad ora non regge questi ritmi. Perica? Si è impegnato tanto, ma purtroppo in massima serie servono anche altre caratteristiche".



SU VLOET - "E' un calciatore che ha qualità. Viene dall'Olanda, dove naturalmente il lavoro è diverso. Ad ora lo vedo come sottopunta, anche perchè per fare la mezzala in Italia serve anche tanto la fase difensiva".



SULL'ESONERO - "Non sono nella testa dei dirigenti. Posso dirvi che ho voglia di lottare e lavorare sempre di più. Voglio che questa situazione migliori; la classifica sta iniziando a preoccupare".



SUL FUTURO - "Ripartiamo dal nostro orgoglio. Non vogliamo accettare questa condizione; noi di certo non molliamo. E io non mollo. Guai a chi non ci crede più".



SU DANIEL CIOFANI - "Assolutamente. E' un ragazzo di fondamentale importanza; ha fatto quattro sponde e abbiamo creato quattro occasioni da rete. E' un calciatore vitale per questa squadra".



SUL GENOA - "Ho visto un Frosinone che ha lottato e ha risposto presente. Oggi abbiamo fatto davvero una buona gara, in alcuni frangenti anche meglio del Genoa. La differenza l'ha fatta un calciatore come Piatek, che ha tramutato in rete i due palloni toccati. Il Genoa è stato cinico, cattivo e spietato. Noi no. E' questa la differenza".