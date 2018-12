Il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha presentato la partita contro il Sassuolo: "Rispettiamo il Sassuolo ma quel che ci interessa domani è il nostro spirito e la nostra voglia di vincere perché inseguiamo da troppo tempo la vittoria in casa. Critiche? Fanno parte del nostro lavoro, sappiamo che se facciamo bene arrivano i complimenti e in caso contrario critiche. Non siamo andati a Napoli per fare una passeggiata, sicuramente dopo il gol preso non siamo stati in grado di reagire".