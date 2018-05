Moreno Longo, allenatore del Frosinone, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Virtus Entella: "D’Aversa ci dà già vittoriosi, ma in questi giochini non ci casco. Conosco molto bene l’ambiente ed il lavoro che faccio: oggi non abbiamo fatto nulla, solo un passo in avanti. Adesso dovremo battere il Foggia in casa e fare una grande prestazione. Ci prepareremo al meglio per compiere la nostra impresa, perché di questo si tratta visto il momento difficile passato. Dionisi e M. Ciofani? Il primo ha sbagliato il rigore, poi si è riscattato tirandosi su da grande campione: io l’ho incitato a non uscire dalla partita, il merito è solo suo; Matteo, invece, ha recuperato e dato una grande disponibilità: abbiamo lavorato con i dottori fino all’ultimo".