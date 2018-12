Moreno Longo, ex allenatore del Frosinone, con un post su Instagram saluta la società ciociara: "Buongiorno FROSINONE, voglio ringraziare il Presidente Maurizio Stirpe per avermi dato una grande opportunità professionale che mi ha arricchito come allenatore e come uomo. La promozione in serie A mi ha permesso di entrare nella storia di questo club e di questo ne sarò sempre fiero ed orgoglioso . Se tutto questo è stato possibile il ringraziamento va rivolto a tutti i componenti della società dai dirigenti ai calciatori , dai medici ai fisioterapisti , fino a i magazzinieri nessuno escluso , tutte persone che nell’ombra hanno saputo creare una splendida “Famiglia” vincente!! Un ringraziamento sincero va a FROSINONE città, alla sua gente e ai suoi tifosi che con la loro passione e il loro senso di appartenenza a questo splendido territorio ci hanno spinto facendoci veleggiare verso i traguardi prefissati. Grazie agli “amici” di FROSINONE persone grazie alle quali io e la mia famiglia ci siamo sentiti come fossimo stati a casa !! Ci mancherete tanto !! Auguro a tutti voi un buon Natale con la speranza che possiate con tutto il cuore centrare e raggiungere il traguardo della salvezza , cosa che ho sempre inseguito dando tutto me stesso !! Con la “Tigna” ciociara nessun sogno vi è precluso !! Forza FROSINONE".