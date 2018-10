Moreno Longo, allenatore del Frosinone, è intervenuto a Sky Sport dopo il successo in casa della Spal: "Siamo felici per la vittoria, abbiamo vissuto un mese difficile. Raccogliamo i segnali che abbiamo lanciato nelle ultime partite, questi tre punti sono fondamentali per l'autostima e la testa dei ragazzi. Il nostro campionato inizia oggi, abbiamo trovato l'equilibrio giusto in campo. Abbiamo eliminato gli errori singoli che abbiamo commesso in passato, anche a difesa schierata. Non mi taglio la barba per scaramanzia? No, è il mese di ritiro (ride, ndr). Vittoria dedicata al presidente Stirpe, che si gode il primo successo stagionale: ne esistono pochi di uomini come lui".