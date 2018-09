Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che i ciociari giocheranno contro la Lazio.



Queste le sue dichiarazioni: "La Lazio ha qualità, è una squadra completa in ogni reparto. Servirà una gara attenta e servirà molto coraggio ma siamo consapevoli di poter fare una grande partita. Il modulo? Se lo cambiassi vorrebbe dire che non ho le idee chiare. Succederà solo se ci sarà la necessità e può dipendere anche dall'avversario che abbiamo di fronte. Non vediamo l'ora di giocare nel nostro stadio. Sarà molto bello domani vedere allo stadio Olimpico tanti tifosi del Frosinone".