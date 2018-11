Dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inter, l’allenatore del Frosinone Longo ha così parlato a Dazn: “Buon Frosinone per 60’? Questa è la cosa che mi conforta, non era facile riprendere dopo la sosta contro un'Inter che avrebbe disputato una gara all'altezza sul piano emotivo. Sono contento per come abbiamo provato a rendere loro la vita difficile creando anche un presupposto per il pari. Poi con la stanchezza è venuta fuori la loro qualità, anche sul 2-0 però potevamo venire fuori meglio. Abbiamo concesso troppo perché vedevamo la strada in salita, dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. Noi dalla quinta giornata abbiamo offerto prove diverse. Prima non eravamo squadra, arrivavamo da una rivoluzione estiva che ci ha creato diverse problematiche, poi va considerato l'adattamento alla categoria. Ora si vede una squadra e questo mi fa ben sperare, era difficile fare punti a Milano ma volevo vedere una squadra che potesse mantenere un certo livello per 70 minuti sapendo che questo livello nelle prossime gare va tenuto per 90 minuti".