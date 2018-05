Moreno Longo, allenatore del Frosinone, parla a Sky Sport in vista della sfida col Foggia: "La nottata è andata bene. Mi ero preposto di riuscire a dormire, sapevo che sarebbe servita lucidità, ne avremo bisogno. È normale ci sia attesa ed entusiasmo, è giusto che i tifosi coltivino i loro sogni, come noi. La settimana non può essere stata identica alle altre, ma noi abbiamo provato a fare le stesse cose, a preparare la partita nei dettagli. Dobbiamo essere bravi a sfruttare il nostro potenziale, dovremo rimanere concentrati, perché non sarà semplice. Bisogna parlare poco in questi casi, bisogna aspettare di fare una buona partita. Chi parla prima di solito non riesce ad ottenere quello che vuole".