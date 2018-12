L'allenatore del Frosinone, Moreno Longo, ha parlato alla stampa in vista del match di domani contro il Cagliari.



Sulla classifica: "Non facciamo calcoli, li lasciamo gli altri. Faremo le nostre considerazioni al giro di boa". Sul modulo: "Molto dipenderà dalle condizioni di Soddimo e Ciano, li valuteremo nelle prossime ore. Sappiamo interpretare bene sia il 3-5-2 che il 3-4-2-1". Sulla partita di domani: "Il Cagliari è una squadra organizzata e difficile da affrontare. Hanno giocatori importanti come Barella, Pavoletti e Srna; servirà coraggio, è una sfida importante ma non decisiva".