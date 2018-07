Raffaello Maiello, centrocampista del Frosinone, autore del gol promozione nella sfida contro il Palermo, parla al sito ufficiale dei ciociari: "Accoglienza in Canada? Sinceramente non mi aspettavo di trovare così tanti tifosi qui in Canada. Mi fa piacere, siamo tutti contenti di vedere tanto entusiasmo ed affetto attorno a noi. Nuovi arrivati? Conoscevo già Lorenzo Crisetig con il quale ho giocato insieme a Crotone. Per quanto riguarda gli altri, posso dire che sono tutti i giocatori validi. Sono sicuro che saranno in grado di darciuna grossa mano nella prossima stagione per raggiungere un obiettivo altrettanto importante per la nostra realtà di Frosinone. Questod’altronde è un gruppo che permette a tutti di fartisubito ambientare. I nuovi si stanno inserendo senza difficoltà anche nel modo di giocare".